Valeria Golino in collegamento con il Cinema Arsenale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

E' una delle attrici italiane più amate, e una delle registe più interessanti del nostro cinema, e sarà protagonista di un nuovo incontro del Cinema Arsenale.

Venerdì 28 maggio alle 20.30 Valeria Golino sarà in collegamento con la sala del cinema, e contemporaneamente anche sulla pagina Facebook del cinema, per incontrare il pubblico ed introdurre la proiezione di 'Fortuna', opera d'esordio di Nicolangelo Gelormini, in prima visione all'Arsenale dal 28 maggio al 2 giugno.

L'attrice nel film è la mamma di una bambina che ha smesso di parlare, con cui vive in un casermone della periferia del napoletano, un non-luogo metafisico alienato e alienante, pieno di corridoi lungo i quali ci si perde, e dei quali non si vede la fine.

Info e prevendita su arsenalecinema.com