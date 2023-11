Valeria Solarino in 'Gerico innocenza rosa'

Giovedì 16 novembre alle ore 21.00 La Città del Teatro inaugura la stagione teatrale con una grandissima interprete del teatro e del cinema italiano: Valeria Solarino.

L'attrice sarà in scena con “Gerico Innocenza Rosa. Ogni genere d'amore”, scritto e diretto da Luana Rondinelli.

Lo spettacolo teatrale, racconta la storia di Vincenzo, interpretato con intensità e delicatezza da Valeria Solarino.

Nella casa di campagna che lo ha visto crescere e dove trova sempre conforto e libertà, Vincenzo narra il suo percorso di “transizione” alla madre e alla nonna attraverso un dialogo alla ricerca dell’amore e dell’affermazione della propria identità lontano da qualsiasi pregiudizio, per sentirsi finalmente amato e compreso.

Intensa e magnetica Valeria Solarino affronta questo monologo con classe, ironia e grande capacità interpretativa.

Uno spettacolo che è un viaggio tra i ricordi di Vincenzo, un testo che Valeria Solarino ha amato sin da subito, fagocitando ogni singola parola, trasportando sulla scena la molteplicità dei personaggi che costellano il mondo del protagonista, dalla nonna che lo ha sempre sostenuto e protetto alla madre fredda e distaccata, dai cugini ai vicini di casa.

Uno spettacolo che parla di identità ma che vuole affrontate ogni tipo di discriminazione, una tematica quanto mai attuale trattata con delicatezza attraverso i racconti di Vincenzo che grazie alla nonna troverà la forza di fare il suo percorso di transizione per essere Innocenza Rosa.



“Ognuno può rispecchiarsi in questo spettacolo –afferma l’autrice e regista Luana Rondinelli – e trovare il proprio modo per essere se stesso fino in fondo, senza pregiudizi che costringono ad essere altro, senza paure, con la consapevolezza che se l’accettazione parte dal nucleo familiare e dagli affetti autentici il percorso dell’affermazione della propria identità sarà più semplice“.

“Attraverso le parole e la direzione di Luana –dichiara Valeria Solarino – voglio dar vita alla lotta per l’affermazione della propria identità. Come un flusso di coscienza, il racconto tocca i momenti più dolorosi di questo percorso ma anche i ricordi più dolci e tutto questo ogni volta mi conquista e mi emoziona”.

Lo spettacolo è coprodotto da Teatro Stabile d’Abruzzo Savà Produzioni Creative e da Stefano Francioni Produzioni



“La divulgazione è il mezzo più potente che abbiamo a disposizione per annientare la paura e promuovere la cultura dell’inclusione – affermano i coproduttori – il testo di Luana Rondinelli affronta con poderosa forza evocativa e con amore il difficile percorso verso l’accettazione di se stessi, indispensabile per guadagnarsi la serenità a cui tutti abbiamo diritto”.

La Scena è di Ortiche Spazi in Scena, i costumi sono di Alessandro Lai, le musiche sono di Massimiliano Pace, il disegno luci è di Daniele Savi.



Biglietti a partire da 17€+dp

Abbonamenti alla stagione serale ancora disponibili

Prevendita presso il teatro dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, sab 10-13.

Circuito Ticketone e Boxoffice Toscana

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina | Pisa



biglietteria@lacittadelteatro.it