Vecchiano: 'Ci vuole un Fiore-Condivido' è su Facebook

Una pagina dedicata raccoglie tutte le iniziative per portare online la festa della primavera, bloccata per il Covid

Sarà manifestazione in streaming, sulla pagina Facebook totalmente dedicata. E' 'Ci vuole un Fiore-Condivido', la fiera di Vecchiano che a causa del Coronavirus non può tenersi in presenza. L'inizio della primavera verrà così celebrato sul social, con raccolte di immagini delle vetrine e delle attività, videoricette di prodotti tipici, come la Zuppa di Cavolo, la Torta co’ Bischeri e il Miglieccio, fino a spettacoli e mostre.

Il sindaco Massimiliano Angori: "Con questa iniziativa vogliamo sia dare una opportunità alle nostre eccellenze locali, siano esse negozi di vicinato, associazioni culturali e di volontariato, di riscoprire le loro caratteristiche che le rendono uniche, in un senso di condivisione con la collettività che sta emergendo in questo seppur travagliato periodo di pandemia, sia festeggiare in qualche modo la primavera affinché sia il primo auspicio verso quella rinascita che tutti noi desideriamo e che ci stiamo impegnando giorno dopo giorno, in una lunga prova di resistenza e resilienza, a mettere a punto per il prossimo futuro".