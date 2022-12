Capodanno 2023: ritorna il veglione in piazza a San Miniato

San Miniato: il veglione in piazza si farà. Il dado è tratto e la decisione è presa per volontà dei commercianti e Confcommercio che non si rassegnavano ad un ultimo dell'anno senza festeggiamenti. E' un capodanno last minute e a sorpresa quello organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso per la sera del 31 dicembre, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest/Terre di Pisa, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e il patrocinio del Comune di San Miniato.

Uno spettacolo all'insegna della musica e della comicità che prenderà vita nel cuore di San Miniato Basso, grazie alla scenografia che sarà appositamente allestita sulla strada Tosco-Romagnola Est all'incrocio con viale Marconi, proprio sulla via principale del paese dove scorre il rio Pinocchio. Dalle 21.30 il Capodanno Show prenderà il via con dj set e lo spettacolo dell'attore, comico e imitatore Leonardo Fiaschi, vero mattatore del palcoscenico e protagonista di numerosi programmi tv come Italia's Got Talent, Colorado, Tale e Quale Show, Domenica In e Striscia La Notizia. Sarà il notissimo imitatore livornese a esibirsi in un'esilarante performance tra musica, sketch e imitazioni che accompagneranno San Miniato Basso al brindisi per salutare l'arrivo del 2023. Il divertimento continua dopo la mezzanotte con la speciale animazione e dj set che promettono danze e divertimento fino a tardi.

"Dopo due anni di stop c'è bisogno di ripartire e dare un segnale di ottimismo, che arriva direttamente dalle attività e dai commercianti, vero presidio di un territorio dinamico e vivace come quello di San Miniato Basso" dichiara il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori. "Per la prima volta 'Pinocchio', ovvero San Miniato Basso, ospiterà il Capodanno" afferma il presidente del Centro Commercianle Naturale di San Miniato Basso Pierfranco Speranza. "Grazie alla costante collaborazione con Confcommercio al sostegno degli sponsor e all'amministrazione comunale potremo organizzare un bellissimo e inedito evento sul nostro terrritorio".

"Dopo due anni San Miniato torna a organizzare il Capodanno e dobbiamo ringraziare tutti i commercianti per l'impegno profuso, l'augurio è che arrivino davvero tante persone a godersi quella che sarà una bellissima festa" il commento del sindaco di San Miniato Simone Giglioli. La definisce "una conferma di quanto San Miniato Basso sia una comunità unita, capace di organizzare numerose iniziative nonostante il momento difficile che stanno attraversando molte attività" il consigliere alla sviluppo economico del presidente della Regione Toscana, Vittorio Gabbanini. "Nonostante i tempi ristretti ci siamo immediatamente attivati per mettere in moto la macchina organizzativa di un evento molto sentito dai commercianti, ci tenevamo a organizzare una manifestazione di livello sul territorio" afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.