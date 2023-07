Velarcadia

Nuovo progetto sportivo di Arcadia che nasce con l’intento di far conoscere questa fantastica disciplina sportiva, un approccio per dare la possibilità di capire se ci siamo portati e se ci piace.



Un avviamento con nozioni base e semplici su come è fatta una barca a vela, i comandi impartiti tramite il linguaggio marinaresco, uno dei piu’ belli e pittoreschi e naturalmente antichi, come si sta in barca a vela, l’abbigliamento adatto e tante altre curiosità. Insomma, un’occasione per tutti di capire questo bellissimo sport.



Tali uscite saranno effettuate su una barca a vela di 11 metri di cat. A (per ogni tipo di navigazione) omologata per massimo 8 persone e dotata di tutti i confort comprensivi maschere pinne, salvagenti, tender con motore, tavola da surf etc.



Tutte le info al sito ufficiale Arcadia