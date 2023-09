Camminata a Crespina nel giorno di San Michele e della Fiera delle civette

Camminata alla scoperta e riscoperta di luoghi storici di Crespina e dintorni sulle orme dei Macchiaioli



Guida turistica: Ilaria Fagiolini



La partecipazione è gratuita. La prenotazione è necessaria.



Ritrovo: ore 8:45 in piazza del Comune

Posteggio: Via il Colle

Partenza: ore 9:00 in orario

Arrivo: ore 13:00 circa

Lunghezza totale: circa 8 km

Dislivello positivo: 202 m

Difficoltà: media





Si consiglia:

-abbigliamento comodo

-scarpe da trekking

-berretto

-bastoncini per camminare

-repellente per difendersi dai parassiti

-crema solare



Nello zaino:

-acqua

-guanti e sacchi per raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto



Cani:

Al guinzaglio per tutto il percorso.







odeporicaets@gmail.com