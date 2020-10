Venerdì in giallo

Venerdì 23 ottobre 2020, alle ore 20:30 La Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), fondata e diretta dalla giallista Paola Alberti, in collaborazione con il Ristorante Genuino Cibo Contadino, a Pisa, presenta: A cena con delitto.

Una particolare cena conviviale in cui tutti possono diventare investigatori e risolvere un caso di delitto, con tanto di premio “in giallo” per i migliori “detective” della serata.

In scena gli attori Franco De Rossi, un travolgente Sherlock, e Carlo Emilio Michelassi, che si è formato alla scuola di Giorgio Albertazzi.

La serata si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid19.

Prenotazione obbligatoria al numero 366 5220143.