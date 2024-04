Anniversari: 20 anni e un grande concerto per il Coro di Voci Bianche Bonamici

Sono aperte le prenotazioni online per il Concerto - a ingresso gratuito - per il ventennale del Coro di Voci Bianche Bonamici che si terrà sabato 11 maggio alle ore 18 al Teatro di Pisa. Un compleanno importante per questo gruppo corale, ormai noto punto di riferimento per la vita musicale e artistica della città di Pisa.

Fondato nel 2004 da Angelica Ditaranto e tutt’ora da lei diretto, il coro oggi è formato da 48 bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni che si impegnano in un progetto musicale ma anche educativo, basato sui valori dell’ascolto, del rispetto dell’altro e della non prevaricazione. Dai primi anni, quando il coro era soltanto un germoglio formato da pochi studenti della Scuola Bonamici, ad oggi, il gruppo è progressivamente cresciuto accogliendo allievi e allieve motivati che affrontano con serietà un lavoro minuzioso di cura dell’intonazione, del suono e anche del gesto, attraverso il progetto Coro Mani Bianche. Nel corso di questi 20 anni, centinaia di ragazzi e ragazze hanno fatto parte del coro e hanno condiviso momenti di formazione, di crescita e di condivisione di valori importanti, attraverso la musica.

Il concerto in programma prevede l’esibizione del gruppo attuale ma anche degli ex coristi, che in questi mesi si sono riuniti alla loro direttrice per imparare alcuni brani come quando erano bambini, rivivendo quell’emozione e quell’entusiasmo del cantare di nuovo insieme.

L’accompagnamento dei brani sarà eseguito dall’Ensemble Bonamici, formato da insegnanti della stessa scuola di musica che dalla fondazione ospita il coro fra le proprie attività: Nicoletta Zannoni (flauto), Tommaso Iacoviello (tromba), Paola Santini (violino), Andrea Cattani (viola), Elisabetta Casapieri (violoncello), Nino Pellegrini (contrabbasso), Marinella Russo (arpa), Glenda Poggianti (pianoforte), Alessandro Tozzi e Damiano Gelichi (percussioni). Ci sarà anche un intervento del soprano Rachael Stellacci.

Dal suo debutto, il Coro di Voci Bianche Bonamici prende costantemente parte a produzioni concertistiche della città e a eventi di beneficenza in Toscana e in altri centri italiani. Tra le prime esibizioni si ricorda la 'Maratona Corale 100 Voci per Gawtam', realizzata da Oberon e Titania Eventi presso la Basilica di San Giovanni Battista de’ Fiorentini di Roma.

Ha collaborato con varie istituzioni e teatri tra cui l’Opera Primaziale Pisana, il Festival Contemporaneamente Barocco di Siena per l’esecuzione dell’oratorio Il trionfo della Santissima Vergine assunta in cielo di Alessandro Scarlatti, il Teatro di Pisa per I Concerti di Primavera e i I Concerti di Natale. Nel febbraio 2024 ha realizzato il Coro dei Monelli ne La Bohème di Giacomo Puccini con la regia di Cristina Mazzavillani Muti e la direzione di Nicola Paszkowski, nel riallestimento del Teatro Alighieri di Ravenna in coproduzione con il Teatro di Pisa, il Teatro Galli di Rimini, il Teatro del Giglio di Lucca e il Teatro Comunale di Ferrara.

Il Coro ha realizzato due incisioni discografiche, una di canti di autori contemporanei e una di canti natalizi. Nel corso degli anni ha rappresentato momento di aggregazione, integrazione, inclusione sociale e benessere, educando al rispetto delle differenze attraverso partecipazione attiva e condivisione e sviluppando capacità di socializzazione e spirito di collaborazione.

Dal 2014 ha dato vita al progetto di inclusione Coro Mani Bianche grazie alla collaborazione tra la direttrice Angelica Ditaranto, la linguista Mariachiara Sinibaldi e la performer Angelica Intaschi che curano la traduzione in LIS (lingua dei segni italiana) dei brani cantati. I coristi, durante l’esecuzione dei canti, si esprimono anche attraverso la gestualità delle mani indossando dei guanti bianchi per rendere il segno più visibile e traducendo per i sordi il contenuto del testo. L’idea pedagogica e artistica che sta alla base del Coro Mani Bianche Bonamici si ispira al famoso sistema fondato in Venezuela dal maestro José Antonio Abreu che cura l’inclusione e l’emancipazione dei ragazzi di strada.

Durante il concerto dell’11 maggio sarà possibile ascoltare voci e mani bianche che cantano insieme in un connubio di forte valenza espressiva. Il repertorio prevede brani di Puccini, Lanaro, Zuccante, Coulais, Venturini. Ingresso gratuito con prenotazione sul portale Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/concerto-per-il-ventennale-del-coro-di-voci-bianche-bonamici-tickets- 880161174767. Informazioni su www.scuolabonamici.it