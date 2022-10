Formazione e solidarietà nel 20° raduno amatoriale Cuore di Labrador

Domenica 9 ottobre si è svolto presso l’Agriturismo Lago le Tamerici a Pisa il 20° raduno amatoriale Cuore di Labrador. Con la partecipazione di circa 50 labrador provenienti da più parti d'Italia. Alle 11.30 si è tenuta una dimostrazione da parte dell’associazione della scuola di salvataggio Orsi del Tirreno, mentre alle 15.30 si svolta la dimostrazione Anpana con spiegazione di quello che viene fatto per la protezione animali e per la tutela dell’ambiente. L’evento si è concluso intorno alle 17. Lo scopo di tale raduno è quello di condividere la passione per questa razza di cani e di aiutare un'associazione con la donazione. Quest'anno è stato scelto appunto l'associazione Anpana di Livorno.