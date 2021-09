'Venti da Genova' è uno spettacolo musicale civile, che spazia dalla poetica rivoluzionaria alla testimonianza dei fatti (fondate sul libro “La rivoluzione non è che un sentimento 20 interviste a 20 anni dal G8 di Genova” a cura degli Archivi della Resistenza) e dei sentimenti che attraversarono le strade e le piazze di Genova vent'anni fa, nei giorni del G8, della protesta, della repressione.

Musica elettronica, coro greco di Erinni in lotta, vorticosa successione di sketch, pantomima, canzone narrativa, teatro danza. Lo spettacolo utilizza ogni mezzo espressivo per ridare vita alla battaglia di Genova, fatto epocale per la storia del nostro paese che ancora condiziona la nostra vita civile pesando sulle generazioni.

La regia è di Michelangelo Ricci.

Sulla scena Alessio Lega, Davide Giromini, Maria Grazia Fiore, Maurizio Muzzi, Simona Baldeschi, Giusi Salvia, Giuseppe Scavone, Soledad Flemma, Anna Martinese.



L'illustrazione della locandina è di Sofia Figliè

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...