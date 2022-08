'Canto per la vita' al Bagno Nirvana di Calambrone

Sarà una serata benefica all'insegna della buona musica, quella in scena il 19 agosto 2022, con inizio alle ore 21 al Bagno Nirvana di Calambrone (Pisa) , dove torna la terza edizione di “Canto per la vita”, evento promosso da Gino Del Greco in memoria della figlia Michela.



Salvo ripensamenti, dovrebbe essere anche l'ultima edizione di questo “memorial” e proprio per l'importanza e il significato che riveste, chiude nel migliore dei modi, con una significativa domanda di partecipazione, che va oltre il tetto limite di iscritti, inizialmente previsto dagli organizzatori.



Una gara all'insegna del talento canoro e della buona musica



Sul palco dello storico stabilimento balneare del litorale pisano - gestito da Tania Becchere e Carlo Tampucci - la serata si presenta con un ricco programma di esibizioni canore.

Sono 25 i concorrenti iscritti, che si alterneranno venerdi sera, nella settimana post Ferragosto, attraverso l'interpretazione delle cover di celebri successi della musica leggera italiana e internazionale e saranno giudicati da una giuria di qualità composta da Silvano Fiorini, Carbonel Alessandro, Massimiliano Grassi, Gabriella Azzarà, Francesco Grandoni.



Questi i nomi di partecipanti in gara: Nancy Garosi e Erik Tosca, Graziella Loreti, Massimo Busoni, Giancarlo Cappelli, Daniela Del Tongo e Andrea Dentone, Tatiana Paggini, Francesca Calvelli e Loredana Contini, Molesti Fabrizio, Dell'Agnello Stefano, Luciana Ragazzo, Serenella Ottone, Agarini Manuela, Elissa Lonzi, Giorgia Faller, Bindi Silvia, Mirco Carabellese, Martina Brogi, Jaqueline Del Ticco, Francesco di Fiore, Maya Jolie, Sara Frau, Kevin Pelledoro, Caverni Eleonora, Jasmine Mazzoncini, Bonelli Francesca.



Al termine della gara, la cerimonia di premiazione. Oltre ai premi per i primi classificati, ci sarà (come nelle passate edizioni) lo speciale “Premio della Critica” che sarà assegnato a insindacabile giudizio di Gino Del Greco, al concorrente più meritevole, per talento canoro e qualità di esecuzione della canzone.



Un palcoscenico estivo che va oltre la musica e guarda al suo ruolo benefico



Un “palcoscenico”, quello del Bagno Nirvana, che oltre a mettere in evidenza, in una sera di fine estate, il talento di tanti giovani e adulti che amano la musica, la voglia di emergere o più semplicente provarci, contribuisce ad un obiettivo benefico altrettanto importante, quello a favore dell'Associazione Cure Palliative Livorno Onlus, a cui sarà devoluto tutto l'incasso della serata.

Un piccolo, ma significativo contributo, che si è rinnovato nel corso delle passate edizioni e oggi più che mai, gioca il ruolo attivo nei confronti di chi svolge un'attività di cura e assistenza domiciliare di pazienti affetti da malattie di natura oncologica in fase avanzata.



Gallery