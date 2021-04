MOSTRA MERCATO DEL FLOROVIVAISMO - TECNOLOGIE AMBIENTALI – ENOGASTRONOMIA

Corso Italia - Piazza Chiara Gambacorti (già Piazza La Pera)

Via S. Martino - Logge di Banchi

Piazza XX Settembre - Ponte di Mezzo

Piazza Garibaldi - Largo Ciro Menotti

Piazza dei Cavalieri - Piazza Martiri della Libertà.



VerdePisa è un evento dedicato alla tutela della natura e alla cura del verde e del territorio.



L’evento comprende un percorso espositivo che si svilupperà nel centro storico cittadino con l’intento di svilupparsi, anno dopo anno, nelle location adiacenti e di notevole importanza.

VerdePisa, quindi, si pone quale contenitore “aperto” da riempire con i contributi personali ed il risultato dell’interazione fra Istituzioni, tessuto commerciale e associazioni culturali a cui faranno seguito un programma di appuntamenti divulgativi suddivisi per aree tematiche, con lo scopo di coinvolgere e dare slancio alle attività commerciali e dei cittadini residenti che insistono nel territorio.

VerdePisa si presenta come la vetrina del territorio pisano ideale per la promozione del settore florovivaistico e come luogo di confronto e approfondimento dei temi attinenti il verde ed il suo rapporto con l’Ambiente.



Con la volontà di soddisfare le esigenze estetiche e di naturalità, oltre che rivitalizzare e valorizzare uno degli assi viari pedonali della città e delle attività commerciali del Centro storico, l’evento si svilupperà lungo l’arteria principale a partire da Corso Italia fino a Piazza Martiri della Libertà, quindi nel cuore del Centro Cittadino. Una rassegna dedicata esclusivamente al verde, all’ambiente, alle attrezzature e prodotti florovivaistici utili per arredare e gestire le aree a verde, infine a completamento del percorso le produzioni enogastronomiche di qualità ed a Km0 per un rilancio del settore agricolo “nostrano”, fiore all’occhiello del territorio più strettamente locale e nazionale.

VerdePisa, progettata in differenti sezioni espositive, presenterà una rilevante quantità e qualità di prodotti: dai semi ai grandi esemplari arborei, dalle giovani piante ai fiori recisi ed ai fiori eduli, in mostra ci saranno anche le attrezzature, impianti, tecnologie, accessori e forniture di prodotti professionali per la coltivazione, ma anche novità ed idee per la cura del verde e il giardinaggio, soluzioni per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, da non dimenticare infine, le sezioni delle mostre di Bonsai, Alimurgia, Entomologia, Arredo giardino, Enogastronomia a km 0, Artigianato fatto a mano e rievocativo.