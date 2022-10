Tra i verdi prati da golf: attività per famiglie al Museo della Grafica

Domenica 9 ottobre, ore 16:00, torna una nuova attività per famiglie al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa), in occasione di Famu 2022– Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.



TRA I VERDI PRATI DA GOLF

Attività per famiglie

Età consigliata: 6-11 anni



Il golf è uno sport dotato di regole antiche; una delle più importanti è il rispetto degli avversari. Si scopriranno insieme le stampe, i disegni e i manifesti esposti nella mostra Golf is Art. Immagini e storie di sport e il divertimento di realizzare un originale gioco da tavola, ispirato a questo sport.



Evento gratuito – Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazioni all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it

Scadenza prenotazioni: venerdì 7 ottobre, ore 13:00.





