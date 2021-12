Versi in bollicine – Aperitivo letterario

La magia dell’atmosfera natalizia tra le pieghe di un incontro, i sapori di un bistrot, la carezza della musica, l’incanto di un verso che ti viene a cercare.

Ed è subito POESIA!

Aperitivo letterario in compagnia dei poeti Vincenzo Mirra e Carmen Talarico.



VINCENZO MIRRA

Vincenzo Mirra (Napoli, 1973) è ingegnere aerospaziale, poeta e scrittore di libri per ragazzi. Sue poesie sono state pubblicate su importanti riviste poetiche e quotidiani nazionali e tradotte in spagnolo, inglese e greco. “Ogni cosa sta in bilico sul fiore di un’agave” è la sua quarta raccolta edita di poesie. Suoi lavori precedenti sono: Moleskine. Poesie a matita (Ensemble, 2019), Sursum corda. Ad Ovest dei versi (Augh!, 2018) e Isole (Augh!, 2016).



CARMEN TALARICO

«La scrittura è quel respiro d’anima che toglie il respiro tanta è la sua forza curatrice, guaritrice e trasformatrice». Carmen Talarico è così che ama definire la sua scrittura.

La parola poetica intimista, nella sua nudità e delicata potenza, è lo stile linguistico scelto per i suoi libri.

Il suo ultimo libro è una trilogia di silloge poetica sul tempo presente e il cambiamento: RICAMO D’ANIMA. Tessiture generatrici, prefazione di Laura Campanello e illustrazioni di Renata Otfinowska, Carmignani, 2021.



Carmen Talarico, scrittrice e poetessa di origini calabresi e d’adozione toscana, nel quotidiano indossa le vesti di docente di scuola primaria. Nel campo educativo è stata expert teacher e tutor nella formazione dei docenti. I suoi studi le hanno consentito di indossare anche le vesti di avvocato, mediatore civile, project manager ed event organizer.