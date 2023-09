Verso Citta30. Il contributo di un giornalismo consapevole in tema di sicurezza stradale

La moderazione del traffico è uno dei temi cruciali della Settimana europea della mobilità sostenibile ed è fondamentale in questo campo il contributo degli operatori della comunicazione. A ciò è dedicato il convegno Verso Città30: il contributo di un giornalismo consapevole in tema di sicurezza stradale. Intervengono Stefano Guarnieri (associazione Lorenzo Guarnieri onlus e autore del libro Il Valore delle Parole - ed. Giunti), Gianni Lombardi (creatore blog Benzinazero), e i giornalisti Simona Bandino, Alessio Carli e Giampaolo Marchini. L’incontro, organizzato da Fiab Pisa e valido ai fini dei crediti formativi per i giornalisti partecipanti, si terrà giovedì 21 dalle 10.30 a Palazzo Blu ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Per info: Marco, marco@fiabpisa.it.