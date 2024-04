Cala il sipario sui Vespa World Days: la carica dei trentamila Vespisti scrive Pontedera nella storia dell'evento

Un successo di presenze che è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Si sono chiusi oggi, domenica, a Pontedera i Vespa World Days, la quattro giorni che ha celebrato il mito a due ruote proprio nella città in cui la Vespa viene ininterrottamente prodotta dal 1946. Il raduno annuale dei Vespa Club di tutto il mondo è stato decisamente un'edizione da record, a partire dal numero dei Vespisti accorsi, stimati in più di trentamila. Sono state ventimila le Vespa arrivate da tutti i paesi d’Europa, con in testa le foltissime e tradizionali rappresentanze da Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Austria e Svizzera ma anche da altri continenti. Si sono fatti notare Vespisti da Australia, Hong Kong, Messico, Argentina, Filippine, Stati Uniti, Canada, Colombia, per un totale di 55 Vespa Club nazionali ufficialmente rappresentati.

La grande Vespa Parade del sabato ha battuto ogni primato precedente con almeno 15mila Vespa che, partendo da Pontedera, hanno sfilato per le colline della Valdera. Un serpentone colorato lungo oltre 16 chilometri nel quale era rappresentata tutta la storia di Vespa, dalle prime e rare 98cc fino alle modernissime GTS e Primavera.

L’evento si è chiuso con le ambitissime premiazioni, con protagonisti i Vespisti partecipanti al Concorso di Eleganza, e i Vespa Club che hanno preso parte al Vespa Trophy, il trofeo turistico nel quale i Club sono chiamati a testimoniare con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book le tappe nel loro viaggio verso Pontedera

(tutti i vincitori e le classifiche saranno disponibili a breve sul sito del Vespa World Club, www.vespaworldclub.org).

Durante la quattro giorni di festa il Museo Piaggio è stato letteralmente preso d’assalto con migliaia di visitatori ogni giorno, così come è successo sabato e domenica ai tour guidati alla fabbrica di Vespa.

"Scorrono i titoli di coda di un evento che farà parte della storia di Pontedera. Quattro indimenticabili giorni segnati dalla sconfinata passione per la Vespa, accompagnati da una organizzazione all’altezza e una accoglienza di cui la città può sentirsi orgogliosa - scrive su Facebook il sindaco Matteo Franconi - linguaggi, colori, sorrisi, storie diverse e struggenti che Pontedera ha abbracciato con la sua straordinaria generosità e quel calore unico fatto di entusiasmo ed emozione che la rende speciale. È stato avvincente e faticoso preparare in così poco tempo una iniziativa di questa portata. É ancor più bello oggi registrare il bagno di folla, i numeri da record, la soddisfazione palpabile sui volti dei partecipanti. Se quel che abbiamo vissuto rimarrà per sempre nel cuore e nella mente di questo territorio lo dobbiamo alla dedizione, al coraggio e alla responsabilità di tutti coloro che si sono prodigati per celebrare il mito della Vespa nel luogo dov'è nata".

"Nel tripudio variopinto di quell’interminabile serpentone di tutte le Vespe del mondo abbiamo sentito riaffiorare l’odore e il sapore di ricordi, persone, parole ed emozioni incastonate nella storia delle nostre famiglie legate ai cento anni del lavoro nello stabilimento della Piaggio - prosegue Franconi - un GRAZIE maiuscolo lo dedico ai tanti volontari, alle forze dell'ordine, ai dipendenti, agli organizzatori, alla famiglia Colaninno, ai visitatori, agli sponsor e a chiunque ha prima creduto e poi lavorato affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. L’ultimo grazie va a questa comunità e alla sua incredibile capacità di vincere le sfide e lasciarsi amare, sempre e comunque. Viva la Vespa, viva Pontedera".

Ora, mentre tutti i Vespisti riprendono la via del ritorno, già si pensa all'edizione del prossimo anno. L’assemblea del Vespa World Club ha approvato la proposta del Vespa Club di Spagna e i Vespa World Days 2025 saranno ospitati dalla città di Gijón, nelle Asturie. L'edizione 2024 è comunque destinata a rimanere nella storia dell'evento proprio per il legame indissolubile tra la mitica due ruote a motore e la città in riva all'Era in cui tutto ha avuto inizio.