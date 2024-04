Vespa World Days: cresce l'attesa per la grande parata sulle vie delle Valdera

Proseguono in sella alla mitica due ruote targata Piaggio i Vespa World Days che hanno portato Pontedera a diventare per quattro giorni meta di tanti appassionati dello storico motociclo nato proprio in riva all'Era. Per la prima volta infatti l’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo si tiene proprio dove Vespa è nata e dove viene prodotta ininterrottamente dal 1946. Un’edizione veramente speciale anche perché celebra i 140 anni di Piaggio, azienda fondata nel 1884.

Tra i Vespisti e tra tutti gli ospiti cresce l’attesa per la grande Vespa Parade, la sfilata di tutte le Vespa partecipanti al raduno che, in programma oggi, sabato 20 aprile, vedrà migliaia di Vespa e di Vespisti sfilare per tutta la Valdera. Tra gli appassionati, in partenza alle 11:00 dal viale Italia in Pontedera con destinazione Peccioli, ci sarà anche il conduttore tv Rudy Zerbi.

Già ieri si è avuto un assaggio della parata, con i diversi tour che hanno condotto i Vespisti a una vera Tuscany Experience, alla scoperta di itinerari meravigliosi verso mete quali Pisa e Volterra. Oltre alla grande parata l’appuntamento clou di oggi sarà al Vespa Village con il Concorso di Eleganza, occasione imperdibile per veder sfilare alcuni tra gli esemplari più belli e rari di Vespa accompagnati dalla eleganza di piloti e passeggeri.

E intanto anche la città respira l'aria di festa. Lungo Corso Matteotti venerdì numerose le persone che hanno passeggiato ammirando le Vespa parcheggiate lungo le strade. Un'occasione anche per un po' di shopping, uno spuntino in uno dei locali del centro e per ascoltare un po' di musica grazie al concerto di Cricca e degli Street Clerks.