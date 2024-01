Riflessioni e musica al Duomo con 'Vespri d'organo in Cattedrale'

A partire da domenica 28 gennaio, l’Opera della Primaziale Pisana organizza, in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale, 'Vespri d’organo in Cattedrale'. L’Iniziativa rientra nel programma di festeggiamenti dell’850° anniversario del Campanile di Pisa.

Nello stupendo scenario della Cattedrale di Pisa, l’ultima domenica del mese, si potrà assistere a momenti di riflessione guidata da mons. Severino Dianich, seguiti da brani tratti dalla bellissima letteratura organistica del periodo tardo ottocentesco e di inizio novecento. Il momento di meditazione anticiperà la messa pomeridiana.

All’organo Mascioni, di epoca contemporanea, presente in Cattedrale, si alterneranno 6 organisti tra i più titolati del panorama organistico italiano e daranno vita allo spazio riflessivo e meditativo proposto da Severino Dianich.

Il primo incontro, domenica 28 gennaio ore 16, vedrà protagonista Gabriele Agrimonti, organista titolare della basilica romana di San Luigi dei Francesi, che eseguirà brani di Marco Enrico Bossi, Giacomo Puccini e darà vita ad una improvvisazione su melodie sacre.

Il secondo incontro in programma per domenica 28 Febbraio è affidato all’organista delle celebrazioni papali in Vaticano, Josep Solè Coll che eseguirà la Simphonie Passion di Marcel Duprè.

Domenica 24 marzo, per la Domenica delle Palme, sarà la volta di Roberto Marini, organista titolare della cattedrale di Teramo e docente al Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma che proporrà brani di J.S. Bach e Max Reger.

Il 28 aprile Matteo Venturini, docente di organo e composizione organistica al Conservatorio di Vicenza, eseguirà brani di J.S. Bach, T. Escaich e Max Reger. Ancora domenica 26 maggio Stefano Pellini della cattedrale di Modena eseguirà musiche di G.F. Haendel, E. Elgar Ch. M. Widor.

Per concludere, l’ultimo appuntamento con i 'Vespri d’organo', è affidato alla giovane ma affermata organista Ilaria Centorrino di Cosenza che proporrà nella domenica 30 giugno, brani di F. Liszt R. Laurin e C. Saint-Saens.