'Vetriolo': spettacolo teatrale in streaming dal Teatro Nuovo di Pisa

Il Teatro Nuovo di Pisa ha deciso di continuare la propria attività passando al digitale, con spettacoli in streaming dal palco del teatro. Si parte domenica 15 novembre in diretta alle ore 21.00 e in replica alle ore 22.30, con "Vetriolo", cabaret comico di e con Andrea Magini. Il titolo già parla da sè; il pubblico sarà trasportato a suon di risate in un viaggio tra le idiosincrasie dell'italiano medio ai tempi del Covid. E se questi nostri strani tempi sono al centro delle battute del comico toscano, si può proprio star certi che di idiosincrasie ce ne saranno parecchie!!

Info e biglietti sulla pagina Facebook del Teatro Nuovo.

Gallery