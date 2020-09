“Vi presento Francesco: vita semiseria di uno scrittore di canzoni” è un percorso fatto di storie e di musica in cui Francesco Bottai (cantautore ed ex componente dei Gatti Mézzi) si racconta tra ricordi, aneddoti, riflessioni e canzoni d’autore, proprie e altrui.



“I primi incontri sono stati incoraggianti - racconta Bartelloni - con una bella partecipazione, anche emotiva, da parte del pubblico a questo nostro piccolo viaggio musicale che usa la vita di Francesco per toccare temi universali come l’amicizia, l’amore, la morte, le passioni e provare a parlarne utilizzando la musica come strumento di decodificazione”.

“La musica, ma anche le parole – precisa Bottai – nutrendoci da quella passione condivisa per il grande cantautorato italiano con cui sia io che Fabrizio (curatore della rassegna Spiriti solitari – cantautori ascoltati, visti e raccontati insieme a Marco Masoni, ndr) siamo nati e con cui, in qualche modo, ci siamo formati. Si tratta di una vera e propria ‘scrittura musicale’ non solo capace di emozionare, ma attraverso cui si possono, non dico trovare risposte, ma certo farsi molte domande, che forse è anche più importante”.



Proprio per questo lo spettacolo è affollato di pezzi d’autore, in un mix tra i successi vecchi e nuovi del repertorio di Bottai e alcuni dei più celebri brani degli chansonnier italiani, che faranno da contrappunto a una narrazione ora leggera e ironica e ora più articolata e profonda, lungo un percorso esistenziale che gli spettatori non possono non sentire anche proprio.