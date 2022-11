'La Via en Rose si colora d'Autunno': a Pisa un pomeriggio di festa

Nel novembre 2021, dopo il lockdown, nasceva 'La Via en Rose”, una nuova realtà tutta al femminile fortemente voluta da imprenditrici e titolari di attività di via San Francesco sostenuta da Confcommercio Provincia di Pisa, che festeggia il suo primo compleanno con una nuovissima iniziativa: 'La Via en Rose si colora d'Autunno'. La manifestazione, organizzata a Pisa dalle imprenditrici della 'Via en Rose' insieme a Confcommercio Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa, in collaborazione con l'Associazione culturale Il Gabbiano e il Circolo Lettori e Lettrici ad Alta Voce andrà in scena nel pomeriggio di sabato 5 novembre.

Dalle 16 alle 20 via San Francesco si vestirà dei tipici e suggestivi colori autunnali, con speciali iniziative organizzate al'interno di negozi, locali e attività, e per l'occasione si trasformerà in un vero teatro a cielo aperto, con postazioni di lettura e performance di teatro di strada per tutte le età. Pupazzi, burattini e altri buffi personaggi faranno divertire i più piccoli, e per tutti i bambini e le bambine una simpaticissima animazione a cura della ludoteca Il Piccolo mondo di Anna, con tanto di palloncini e trucca-bimbi. Un pomeriggio di festa dedicato ad adulti, bambini e ragazzi.



In occasione della manifestazione in via San Francesco (nel tratto compreso tra piazza San Paolo all'Orto e piazza D'Ancona) sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta dalle ore 14 alle ore 20.