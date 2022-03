Lungo la via Francigena in Toscana da Aulla a Sarzana (partenza da Pisa)

Francigena Toscana – tappa 24 – da Aulla a Sarzana. La tappa si svolge in gran parte su sentiero, è impegnativa e molto bella, e regala un panorama sul mare. Interessanti le atmosfere degli antichi villaggi lungo il cammino, la visita dei ruderi del Castello della Brina e della bella cittadina di Sarzana.

PARTENZA: Aulla, Abbazia di S. Caprasio

ARRIVO: Sarzana, Basilica S.M.Assunta

LUNGHEZZA: 17,4 km

DIFFICOLTÀ A PIEDI: Impegnativa

Costo di partecipazione: oltre al costo dei trasferimenti che saranno sostenuti autonomamente da ognuno, a offerta libera.



