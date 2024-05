Viaggi nella fantasia: un dialogo con Cornelia Funke

Sabato 18 maggio, Cornelia Funke incontra il pubblico. L’incontro che si volgerà al Persio Flacco, alle ore 17.00 e sarà un’occasione straordinaria per conoscere dal vivo la scrittrice e il suo incredibile universo in continuo mutamento. Scrittura, pittura, illustrazione, musica, cinema, teatro e i numerosi progetti a cui l’autrice è riuscita donare vita capaci di connettere artisti provenienti da tutto il mondo.



L’evento sarà arricchito dal reading teatrale a cura della Scuola di Teatro «Persio Flacco» che porterà in scena, con le musiche originali realizzate da Leonardo Barbafiera e Carlo Paoletti, episodi tratti dal primo successo mondiale dell’autrice: ”Il Re dei Ladri”.



Successivamente, dopo il firmacopie al termine dell’incontro, alle ore 18.30 seguirà la proiezione proprio del film ”Il Re dei Ladri”, realizzato nel 2006 per la regia di Richard Claus con Aaron - Taylor Johnson, Rollo Weels, Jim Carter, Caroline Goodall.



Eppure Cornelia Funke, l’autrice che il Times ha scelto di inserire nella classifica dei 100 più influenti artisti del mondo, non è partita con l'idea di diventare scrittrice: da bambina voleva essere astronauta oppure pilota. Non è nemmeno entrata nel mondo della fantasia come scrittrice. Era innanzitutto un'appassionata lettrice di autori fantasy.



Classe 1958, Cornelia nasce: «in una piccola città della Germania, in Westfalia per l'esattezza, tra prati di mucche, vecchie miniere, ciminiere di fabbriche all’orizzonte», la prima di quattro figli.



Prima di dedicarsi alla scrittura è assistente sociale: «tutti i bambini che ho incontrato mi hanno insegnato che tipo di libri avrei dovuto scrivere: libri per chi, come me, amava leggere, ma anche per chi di solito non lo faceva. Mi rende ancora molto felice il fatto che i miei libri siano spesso amati da lettori che di solito non amano i libri».



Il primo enorme successo arriva con il libro "Il Re dei Ladri", successivamente con "Cuore d'inchiostro" nel 2003 e il suo seguito "Veleno d'inchiostro" ottiene ben due “Book Sense Book of the Year Children's Literature”, prestigioso premio conferito dall'American Booksellers Association.



Nel 2019, insieme a Guillermo del Toro scrive Il labirinto del Fauno tratto dall'omonimo film (candidato agli Oscar nel 2007 per miglior film straniero e vincitore nelle categorie per migliore fotografia, scenografia e trucco).



Dal 2021 Cornelia Funke ha scelto Volterra e si è trasferita creando l’incredibile realtà del Podere Fraggina, antico casale nascosto tra le Balze. Un luogo magico dedicato ad ospitare artisti provenienti da tutto il mondo. Un luogo che per l’appunto sembra essere uscito da un libro e che è capace di dar voce, grazie al coraggio della scrittrice, a centinaia di storie.



«Se fossi un libro, mi piacerebbe essere un libro della biblioteca, per cui sarei portato a casa da tutti i diversi tipi di bambini. Un libro di biblioteca, immagino, è un libro felice». ?[Cornelia Funke]



Ingresso: Incontro + Proiezione - € 8,00



Biglietti sono in vendita su circuito OOOH.Events e presso il botteghino del teatro (dal giovedì al venerdì’ dalle ore 17 alle ore 19, sabato dalle ore 10.30 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19).



Per maggiori informazioni e restare sempre aggiornati seguite iscrivetevi ai profili Instagram e Facebook del Teatro o contattateci all’indirizzo mail info@teatropersioflacco.it