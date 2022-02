'In viaggio con Darwin' al Museo di Storia Naturale a Calci

Chi non sarebbe curioso di vedere gli straordinari animali del Museo di Storia Naturale di Calci con gli occhi di Darwin? Per celebrare la ricorrenza del compleanno di questo rivoluzionario scienziato-esploratore, è in programma un'avventura speciale dedicata alle famiglie. Una visita guidata che ripercorre, attraverso gli straordinari esemplari del Museo, le tappe, le intuizioni, gli indizi e le curiosità che gli permisero di formulare le teoria dell’evoluzione! Ogni visita ha una durata di un'ora e mezzo.