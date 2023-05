Viaggio musicale nella storia d’Italia. Le liriche da camera da Bellini a Rota

Concerto in favore della Romagna e delle Marche in occasione del 175° anniversario di Curtatone e Montanara



175 anni fa il sentimento di unità nazionale e di fraternità spinse centinaia di giovani volontari a combattere e morire sui campi di Curtatone e Montanara. Oggi un sentimento analogo ha spinto altrettanti giovani, se non di più, a portare il proprio soccorso alle popolazioni della Romagna e delle Marche, colpite da una tragica alluvione.

Per ricordare l’impegno dei giovani e dei volontari del 1848 e di quelli di oggi la Domus Mazziniana organizza un Viaggio musicale nella Storia d’Italia per venerdì 26 maggio alle ore 21.15.



Al termine dell’evento sarà possibile lasciare il proprio contributo per il sostegno all’ANPAS per l’emergenza in Romagna e nelle Marche.