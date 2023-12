Dopo il successo dell’evento 'Un ricciolo per la vita', tenutosi lo scorso 12 novembre presso la Gipsoteca di Arte Antica di Pisa, l’Associazione Oncologica Pisana P. Trivella (AOPI) torna a offrire un’occasione di intrattenimento in cui la solidarietà si coniuga con il linguaggio della musica e della poesia. In questa occasione la musica e la poesia saranno quelle dei grandi cantautori italiani: da Lucio Battisti a Lucio Dalla, da Gino Paoli a Giorgio Gaber, Francesco De Gregori, Roberto Vecchioni, Renato Zero, Franco Battiato.



L’evento, dal titolo ‘Viaggio nelle mie canzoni d’autore’, si terrà venerdì 8 dicembre dalle ore 17 alle ore 18.30 al Teatro Sant’Andrea di Pisa (vicolo Del Cuore 1). Ideatore dell’evento e principale interprete dei brani musicali sarà Marco Rossi, noto cardiologo pisano, ma anche, da anni, regista e interprete di spettacoli musicali e teatrali a favore di associazioni impegnate nel Terzo Settore. Insieme a lui, sul palco del Teatro Sant’Andrea, si esibiranno le cantanti Eleonora Vittorini Orgeas e Vanna Maglioni, ed i musicisti Tommaso Bolognesi al pianoforte e Bruno Innocenti alla chitarra.



L’Associazione Oncologica Pisana P. Trivella, cui è dedicato l’evento è da oltre quaranta anni impegnata nel prestare aiuto, con i propri volontari, ai malati oncologici e nel fornire loro una serie di servizi, come corsi di yoga e ginnastica adattata, corsi di biodanza, corsi di bionutrizione, consulenza psicologica - tanto per citarne alcuni - svolti da professionisti retribuiti dalla AOPI, oltre che nella divulgazione e promozione della cultura della prevenzione e diagnosi precoce delle malattie tumorali.



Per assistere all’evento, a ingresso gratuito e offerta libera a favore dell’AOPI, è necessario aver prenotato telefonando, dalle ore 9 alle ore 13 sino a giovedì 7 dicembre, al numero 370 3623354.