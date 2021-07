Viceversa in concerto al Pontile 102

Un altro grande evento attende il 'Pontile 102' spazio all'aperto del Coworking Nest2Hub in Via Gabriele D'Annunzio a Marina di Pisa, sabato 24 luglio a partire dalle ore 20 con la rock band Viceversa.

REPERTORIO. Il repertorio dei Viceversa si basa soprattutto sui classici della musica Blues, Rock&Blues, Fusion e Rock dagli anni ’60. Nel loro repertorio si sono dedicati alla produzione di Cover di artisti quali Brian Auger, Spencer Davis Group, Rudy Rotta, Stevie Ray Vaugham, Gary Moore, Procol Harum, Rolling Stones, Doors e Robben Ford.

LA BAND. Il gruppo si è arricchito di recente di una voce solista femminile, Sonia Gambini, che si è ben inserita interpretando alcuni dei pezzi del repertorio che con il suo contributo si sono arricchiti di originalità e sentimento. Per Sonia la band ha preparato alcune cover di canzoni più melodiche, che lei canta con passione. Ciò ha reso il repertorio ancora più vario e fruibile da un maggior numero di appassionati musicali. Federico Dami alla chitarra solista,dal suo passato di Heavy Metal, ha arricchito la sua tecnica che gli permette assoli anche in pezzi Blues & Fusion. Federico è anche seconda voce solista del gruppo per i pezzi rock&blues. Iuri Falorni si è unito alla band solo recentemente, ma si è completamente inserito ed è un ottimo interprete di tutti i classici basati su uno strumento incantevole quale l’organo Hammond, ma è al piano e alle tastiere che si esprime con maggiore autorevolezza con una sua personale vena jazz. La sua tecnica, derivata anche da anni di studio e diploma in conservatorio, ne fa un ottimo Performer ben adatto al repertorio. Roberto Loni alla chitarra ritmica fa da collante all’intero gruppo inserendo negli arrangiamenti delle cover il proprio gusto musicale e alcuni assoli. Andrea Giudice alla chitarra basso proviene da esperienze rock, rock progressive e rhythm & blues, è alla base della ritmica del gruppo con la sua capacità interpretativa dei più svariati temi e riff bassistici. Maurizio Ravaioli alla batteria, da anni ormai impegnato in vari generi, si è ottimamente amalgamato col resto della band interpretando con ritmo e creatività ognuno dei pezzi del repertorio.

Per partecipare all'evento è obbligatoria la prenotazione sul portale www.everbrite.it . Tutto si svolgerà naturalmente seguendo le regole anti-contagio. La cena avrà inizio alle ore 20 e sarà a cura del Tuscany Food Word dello Chef Gianluca Giannini. Per maggiori info e prenotazioni Cesare 345 428 8189 oppure Gianluca 392 025 0397.

