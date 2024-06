'Vicini alle stelle' - Osservazioni astronomiche dall’alto delle Mura in Piazza dei Miracoli

Mura di Pisa in collaborazione con il Museo degli Strumenti di Fisica – Ludoteca Scientifica e il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, organizzano una notte magica sull’alto delle Antiche Mura di Pisa per ammirare il cielo insieme agli astronomi con i telescopi montati in quota, immersi nell’atmosfera di piazza dei Miracoli.



Vicini alle stelle

Sabato 13 luglio 2024, dalle ore 21:00 alle ore 24:00

Piazza dei Miracoli – Pisa

Le osservazioni astronomiche si terranno a 11 e a 25 metri di altezza; i partecipanti saranno guidati in un percorso a tappe attraverso i segreti del cosmo, camminando in quota nel tratto tra la Porta Nuova e la Torre Santa Maria.



La luna, le stelle doppie e colorate, l’ammasso globulare di Ercole, la nebulosa ad anello, le costellazioni: saranno tra gli oggetti celesti visibili durante l’evento. Sarà inoltre possibile in via eccezionale e straordinaria salire in cima alla Torre Santa Maria, dove sarà posizionato uno dei due telescopi montati per l’occasione.



Le partenze dei gruppi saranno organizzate in tre turni alle ore:



21:00

22:00

23:00



La salita e la discesa avverranno dall’accesso alle Mura di piazza dei Miracoli.



Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatte ridiscendere attraverso l’ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente ascensore presso la Torre Santa Maria. Le Mura di Pisa sono aperte tutti i giorni dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso alle 19.30.



?

Costi e prenotazioni



8,00 €, biglietto intero

3,00 €, bambini fino agli 8 anni

Gratuito, persone con disabilità e accompagnatori

Prevendita: 1,50 €



Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili



Evento accessibile alle persone con disabilità che, previa comunicazione, potranno essere fatte ridiscendere attraverso l’ascensore di Torre Piezometrica.



Prenotazioni

https://bit.ly/Murastelle



presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura