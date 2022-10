Tornano i 'Vicoli del Terrore' a Lorenzana nella notte di Halloween

Il costo del biglietto intero è di 10€. I bambini under 10 non pagano

Torna una delle feste di Halloween più amate di sempre: 'I vicoli del terrore' a Lorenzana. Un appuntamento da brivido nella sera più spaventosa dell'anno, lunedì 31 ottobre, quando scenderanno dalle tenebre vampiri, zombie e mostri per invadere l'intero borgo. Musica, food truck e tantissimo intrattenimento: da Jack'O, il fantasma di Halloween, al tunnel della paura, dove i partecipanti saranno trasportati in un'altra dimensione con anime dannate striscianti, dalla sala delle torture alla vedova nera. E ancora il circolo delle streghe, Dracula, la Dama Fantasma e tanti spettacoli. Non mancherà la musica per ballare e divertirsi in allegria. Sono predisposte anche navette gratuite attive per tutta la festa. Prevendita dei biglietti sul sito.

Di seguito la locandina