Vicopisano, camminando nel romanico

L'itinerario parte dallo splendido borgo fortificato di Vicopisano dove i partecipanti potranno osservare la Pieve di Santa Maria e di San Giovanni Battista in stile romanico pisano. Attraverso strade di campagna raggiungeranno la Chiesa di Sant’Jacopo in Lupeta edificata a mezza costa sul monte ed immersa tra i verdi oliveti che segnano il paesaggio del Monte Pisano.

L’edificio romanico di grande suggestione e bellezza è costruito con conci perfettamente squadrati che spiccano per la bicromia. Guaderanno torrenti fino a raggiungere l’ultimo gioiello di questo itinerario: la Chiesa di Sant’Andrea in Nocciola. Molti gli elementi scultorei decorativi inseriti nella muratura a conci di verrucano tra i quali spiccano, sulla facciata, quattro mensole che riproducono una testa di toro, una di ariete, una di leone e una di uomo.



Durata: mezza giornata

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche (facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Ascesa totale: 110 m.

Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti (di cammino escluse le soste)

Partecipanti: min 8 max 25

Ritrovo: alle ore 9:30 a Vicopisano (PI) difronte alla Pieve di Santa Maria angolo Via Moricotti. Parcheggio libero nelle vicinanze. Fine escursione prevista entro le ore 12:30.



Info: Guida GAE Michele Colombini cell. 347 5870026

Iscrizione online obbligatoria



Contributo minimo consigliato: 10€ Soci Piedi in Cammino FIE-ERA, bambini e ragazzi fino a 16 anni, Studenti universitari; 14€ non Soci (comprendente accompagnamento con guida GAE).



Occorrente: Come a tutte le escursioni consigliamo di indossare scarpe da trekking o da trail running e abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto si prega di portare acqua, uno snack, materiale impermeabile (se necessario). Utili i bastoncini da trekking.