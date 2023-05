Vicopisano, torna Castello in Fiore

Sabato 20 e domenica 21 maggio si terrà a Vicopisano l'undicesima edizione di Castello in Fiore, fiera florovivaistica che trasforma il centro storico del borgo Bandiera Arancione del Touring Club in un giardino a cielo aperto. Molteplici e vari gli eventi in programma, per tutte le età e ogni declinazione di gusto, sia il sabato che la domenica, spettacoli, concerti, presentazioni, seminari, laboratori, lezioni di gardening, ospiti illustri, iniziative, animazioni e giochi per bambini e bambine, visite guidate ai monumenti storici, brunelleschiani e non, escursioni sul Monte Pisano, mostre d'arte e di artigianato, letture, degustazioni ecc.

Questa edizione registra anche un record di associazioni partecipanti, segno di una sempre maggiore vivacità di questo importante tessuto connettivo del territorio, e di espositori, sia come qualità che come varietà di fiori e piante, di ogni genere, sono, infatti, oltre 120. Insomma tutto ciò che è buono, bello e verde sarà a Vicopisano il 20 e il 21 maggio e sarà gratuito, l'ingresso come la partecipazione agli eventi (alcuni richiedono la prenotazione, il programma e le indicazioni per farla sono disponibili sul sito www.comune.vicopisano.pi.it e ogni informazione può essere richiesta alle seguenti mail, biblioteca@comune.vicopisano. pi.it e suap@comune.vicopisano.pi.it o, nel weekend della manifestazione, al punto informazioni in Piazza Cavalca, gestito da VicoVerde).

Il Comune di Vicopisano, organizzatore dell'evento in collaborazione con l'associazione ambientale VicoVerde, l'associazione The Thing, che gestisce il Teatro, e Confcommercio Pisa, vuole offrire alla comunità, ai visitatori e ai turisti un borgo ancora più bello, colorato e profumato di fiori, odori di agrumi, di piante aromatiche a ogni angolo.