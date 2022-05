Prezzo non disponibile

Dal 28/05/2022 al 29/05/2022

Torna il Vicopisano Fuoristrada Fest, tanto atteso, a Vicopisano, organizzato dal Vicopisano Fuoristrada Club, sabato 28 e domenica 29 maggio. Quest'anno gli organizzatori, dopo lo stop forzato della pandemia, si sono impegnati ancora di più nella preparazione e hanno, tra le altre cose, aumentato il numero delle prove, passando da 58 a 76, oltre al giro Suv in area dedicata per testare al meglio le qualità dei 4x4 in completa sicurezza.

Come sempre ci saranno percorsi per tutti i gusti, è previsto un giro panoramico del Monte Pisano e non manca un'area ristoro perfettamente attrezzata. Info e prenotazioni: 327/0681432.