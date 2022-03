Vicopisano: visita guidata al borgo 'gioiello dei pisani' e aperitivo

“Le case sono vecchie e sovrastate da antiche torri e, a un’estremità del paese, c’è un tratto di vecchie mura, ricoperte di erbacce; ma non si erano mai visti colori più ricchi e strani di quelli con i quali il tempo e le stagioni avevano dipinto questi ruderi”.

Così scrisse Mary Shelley, autrice di Frankenstein, a proposito dell'affascinante borgo di Vicopisano, anche detto “il gioiello dei pisani”, che ricoprì un ruolo fondamentale nella storia della Repubblica di Pisa, e tuttora sfoggia un suggestivo campionario di edilizia civile e militare dal Medioevo al Quattrocento: torri, casetorri, palazzi, domus, mura, porte e la celebre Rocca, restaurata ed ampliata da Filippo Brunelleschi dopo la conquista fiorentina.



In questa visita guidata ripercorrerai la storia di Vicopisano e delle sue bellezze architettoniche, assaporando scorci davvero unici e respirando l’atmosfera sospesa nel tempo di questo piccolo gioiello del territorio pisano. Sarà possibile concludere con un aperitivo.



Ritrovo alle ore 15:45 nel piazzale antistante la pieve di Vicopisano, di fronte al monumento ai caduti. Inizio della visita guidata ore 16:00, durata circa 2 ore.



Costo del tour:

12 € a persona (adulti),

8 € a persona (ragazzi 11-17 anni se accompagnati),

2 € (bambini 0-10 anni),

comprensivi di visita guidata e sistema di radioline per agevolarne la fruizione nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.



Verso le 18:00 aperitivo in loco (opzionale) del costo di 10 € a persona, che include una bottiglia di vino da azienda biologica (bianco, rosso o prosecco) a scelta ogni 4 persone, selezione di salumi e pasta fritta. Per l’aperitivo è obbligatorio il possesso del Greenpass rafforzato.



Posti limitati, prenotazione obbligatoria scrivendo via Whatsapp al 3398417554 (Petra Cilemmi, guida turistica abilitata). Si consiglia di seguire l'evento sulla pagina Facebook “A giro con Petra” per restare aggiornati su eventuali variazioni.





Si raccomanda di indossare scarpe comode e la mascherina facciale durante tutta la durata dell’itinerario, mantenendo una distanza di almeno 1.80 m come da disposizioni governative.