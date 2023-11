Vicopisano: visita guidata del borgo, salita e ingresso alla Rocca del Brunelleschi, aperitivo al termine

Un affascinante borgo, dichiarato città, CRISTALLIZZATO all'epoca medievale, le case-torri, la stupenda pieve e una rocca rimaneggiata da Brunelleschi. Aperitivo al termine della visita

Un salto nel passato! Questo significa passeggiare per le vie medievali di Vicopisano. Antiche torri di sorveglianza si affiancano ad edifici millenari che ostentano, oggi ancora, la forza, la ricchezza e la potenza delle famiglie che li abitavano. Un piccolo borgo caratterizzato da un'antica grande storia che oggi ancora possiamo leggere come se fosse incastonata in ogni pietra da millenni. Il Maestro Brunelleschi segna il proprio passaggio da Vicopisano rimaneggiando edifici preesistenti il cui complesso monumentale, oggi simbolo iconico del borgo, porta il suo nome svettando imponente e monitorando con la stessa austerità di allora tutti coloro che si avvicinano: la Rocca del Brunelleschi.

La visita guidata prevede il giro completo del borgo, l'ingresso alla immancabile Rocca del Brunelleschi e salita ai piani, un aperitivo sarà servito nella immediate vicinanze



Info e prenotazioni Roberto 3479752183