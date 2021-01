Ripartono le attività dell’Associazione Pisa Folk per l’anno 2021, in attesa che torni la musica, la danza e il teatro dal vivo, al via una nuova rassegna “Talks about folk” racconti e dibattiti (virtuali) attorno al mondo del folk e delle culture popolari e tradizionali.

Il primo appuntamento “Vini naturali a Pisa: scoprire un’identità” in programma per domenica 10 gennaio, ore 18.30 diretta FB.

Da qualche anno l’Associazione Pisa Folk ha inaugurato il filone Folk Food pensato per promuovere e organizzare percorsi volti alla riscoperta delle tradizioni regionali e alla conoscenza dei territori e dei prodotti tipici.

La “tavola” è da sempre luogo d’incontro e di scambio, il cibo e il vino ne sono i veicoli. Emerge chiaramente che l’integrazione tra culture avviene non solo tramite la musica, il teatro e la danza ma anche attraverso l’enogastronomia.

'Vini naturali a Pisa: scoprire un’identità' si inserisce in questo contesto con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra la produzione dei vini naturali e le dinamiche sociali di pratica e di consumo.

L’interesse nei confronti dei vini naturali ha avuto un’evoluzione complessa e affascinante ma è necessario comprenderla e sfatarne generalizzazioni e possibili equivoci. Questi temi, dunque, meritano un adeguato approfondimento. Inoltre avremo modo di focalizzarci su quel che avviene nella città di Pisa e nelle zone limitrofe.

Il dialogo vedrà l’intervento di esperti del settore, produttori e osti che lavorano all’interno del movimento dei vini naturali, in città e non solo.

Ospiti e relatori dell’evento sono:

- Emanuela Conversano, ricercatrice

- Matteo Gallello, cronista del vino presso Porthos, progetto didattico ed editoriale

- Matteo Niccolai, oste presso il Bistrot San Frediano e Duende, enoteca gastronomica naturale a Pisa

- Matteo Piccioli, vignaiolo presso la Fattoria San Vito di Calci (PI)

Evento in diretta Facebook sulla pagina Associazione Pisa Folk

Info: https://www.facebook.com/events/3641933695895503