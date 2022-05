Vinicio Capossela alla Scuola Normale

Sabato 21 maggio alle ore 11, nella Sala Stemmi della Scuola Normale, il cantautore Vinicio Capossela presenterà Eclissica, edito da Feltrinelli nel 2021.

Caleidoscopio di incontri, personaggi, ricordi, pensieri di Capossela che attraversano alcune epoche della sua vita, Eclissica è un’opera poderosa, circa 600 pagine, in cui l’autore, raccontando i lampi e le crepe che conducono alla creazione artistica, esplora il proprio mondo interiore, dando nel contempo al lettore una visione del mondo originale e autentica. La presentazione del volume sarà moderata dall’ex allievo della Scuola Normale, Marco Mascolo.

Presente a Pisa per il concerto 'Bestiario d’Amore', in scena al Teatro Verdi la sera di sabato alle ore 21, Capossela torna alla Scuola Normale per la seconda volta, dopo che nel maggio di tre anni fa era già intervenuto per un colloquio con Chiara Frugoni, in occasione dell’uscita dell’album 'Ballate per uomini e bestie'. Proprio alla studiosa medievista, recentemente scomparsa, Capossela dedicherà un ricordo all’interno della sua conferenza alla Scuola Normale.