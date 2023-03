ViniPendenti 2023, alla Stazione Leopolda la festa dei vini naturali

Tre giorni, 60 vignaioli, tanta musica, tavole rotonde e masterclass: questa la ricetta di ViniPendenti, la prima manifestazione dedicata al vino naturale che si terrà a Pisa, alla Stazione Leopolda, dal 18 al marzo .

La formula nasce dalla voglia di creare socialità e aggregazione attorno al vino naturale, un prodotto che sta vivendo una fase di scoperta e sviluppo, dettata anche dalle esigenze di consumatori sempre più attenti. Per vini naturali si intendono quei prodotti che, dalla viticoltura alla vinificazione, fanno ricorso a metodi biologici ed ancestrali evitando qualsiasi fabbricazione artificiale. Un tema di grande attualità, attorno al quale si è creato un vivace dibattito da ormai circa 20 anni. Il momento quindi è maturo per avvicinare il grande pubblico a questo tipo di produzione. ViniPendenti va proprio nella direzione di accompagnare al bere consapevole più persone possibili, con la convinzione che i vini naturali non debbano essere appannaggio elitario di pochi bensì una scelta quotidiana di molti. ViniPendenti è quindi una festa, non una fiera, pensata per far emergere non solo gli elementi tecnici del vino naturale, ma anche l'aspetto conviviale, quello più puro dello stare insieme. Infatti, ai banchi d'assaggio pomeridiani, alle tavole rotonde e alle masterclass con i vignaioli provenienti da tutta Italia, si affiancheranno concerti, dj set, dibattiti informali e momenti di puro relax.

Degustare, divertirsi

Partecipano all'evento circa 60 vignaioli e 2 distributori di vini naturali. I vignaioli provengono in gran parte dalla Toscana (circa 20) e da altre 14 regioni d'Italia, oltre a 3 produttori francesi. Inoltre saranno presenti alcuni dei ristoratori più importanti della Toscana e diversi ristoranti premiati con la stella Michelin. Dalle 10 alle 18:30 si svolgeranno gli incontri con i produttori e le degustazioni, a cui si potrà accedere esclusivamente acquistando il biglietto. Al termine delle degustazioni cominceranno gli spettacoli nel piazzale della Stazione Leopolda, a ingresso libero. Nei giorni 18 e 19 marzo si concentreranno numerosi appuntamenti musicali tra live e djset, dalle 18 all'una. Inoltre, per tutta la durata dell'evento, nel piazzale saranno operativi alcuni food truck e stand gastronomici che proporranno anche ricette vegetariane.

Conoscere, imparare

Chi produce vini naturali sa quanto sia importante parlarne correttamente. Si tratta infatti di un insieme di tecniche che coinvolgono l'intero ciclo produttivo del vino, dalla vigna alla cantina, ed è fondamentale fornire le giuste conoscenze alle persone che decidono di provarlo. Per questo a ViniPendenti ci saranno anche dei momenti formativi e informativi, con una tavola rotonda e due masterclass. Domenica 19 marzo alle ore 11 si discuterà il tema della Pulizia Aromatica del Vino. Al panel parteciperanno Michele Lorenzetti (Az. Agr. Terre di Giotto), Roberto Mazzer e Pierpaolo Pirone (ATWine), l'agronomo Giuseppe Ferroni dell'Università di Pisa e Fabio Mencarelli, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell' Università di Pisa. La tavola rotonda sarà aperta a tutti i partecipanti all'evento.

Nei giorni di sabato 18 e domenica 19 alle 15.30 si svolgeranno 2 masterclass. Sabato alle 15:30 si parlerà della “strana coppia” Vino & Caffè, in collaborazione con Rolling Wine (e-commerce di vini naturali). Domenica alla stessa ora invece, in collaborazione con l'Associazione FISAR Pisa, si terrà la masterclass dal titolo “Il Trebbiano e le sue sfaccettature” condotta da Salvatore Bevilacqua.

Info e biglietti

Il prezzo del biglietto è di 20 euro per l'ingresso ad una giornata dell'evento e comprende l'accesso alle degustazioni. Gli operatori di settore possono accedere ad uno sconto del 50% registrandosi sul sito internet. Per la partecipazione alle Masterclass è previsto un contributo di 35 ùeuro; le iscrizioni sono aperte sui nostri canali social e mail. I biglietti sono acquistabili sul sito www.vinipendenti.it o in loco durante i giorni dell'evento.