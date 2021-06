Buon vino e musica sul litorale pisano: è l'estate targata Vinis e Ardesia

Vinis e Ardesia, due giovani organizzazioni pisane aprono la stagione estiva con l’intento di valorizzare il territorio e il litorale pisano, con un programma di eventi all’insegna della musica e del buon vino toscano.

Una serie di appuntamenti che si svolgeranno in due rinomati bagni delle spiagge di Calambrone: Bagni Vittorio Emanuele e Salinas Beach House.

Vinis è una start up nata a Pisa e fondata da due giovani under 30, Manuel De Luca e Lorenzo Radica, che dal 2019 aiutano i turisti italiani e stranieri a scoprire il territorio toscano e a vivere esperienze in più di 60 cantine in tutta la Toscana attraverso il loro sito web www.vinis.it.

Per la stagione estiva Vinis ha selezionato vini del territorio, anche biologici e biodinamici, da abbinare ai piatti di pesce elaborati dai ristoranti dei due stabilimenti balneari. In più, a partire dal 24 giugno,ogni mercoledì e giovedì della settimana, una cantina toscana presenterà la sua azienda e i suoi prodotti.

Per tutti gli appassionati e per chi vorrà passare una serata diversa, ci sarà la possibilità di prenotare la cena con degustazione di vini in abbinamento al menù e di ricevere sconti e promozioni su tutte le esperienze di Vinis.it. Inoltre, in ogni serata i partecipanti potranno vincere esperienze gratuite presso le cantine che fanno parte del circuito Vinis.



Ardesia è un progetto nato da un gruppo di ragazzi di Pontedera che, attraverso la musica elettronica e il legame con la natura, porta con se artisti locali ed emergenti. Famoso il loro progetto di valorizzazione del territorio attraverso dj set e riprese con il drone svolte in luoghi di interesse storico, come ad esempio la performance sulla Fortezza della Verruca.

Il 27 giugno ci sarà il primo appuntamento con Ardesia al Salinas Beach, in cui ottimi drink e della buona musica vi accompagneranno fino al tramonto. L’evento si chiamerà 'Cromia' e l’allestimento, a cura del team d’Ardesia, colorerà la giornata rendendo unica la vostra esperienza in spiaggia.



IL PROGRAMMA

Cibo, Chiacchiere e Vino: ogni mercoledì al Bagno Vittorio Emanuele

Cantine in Spiaggia: ogni giovedì al Salinas Beach



Per info e prenotazioni degli eventi a Bagni Vittorio Emanuele e Salinas, contattare i seguenti numeri:

Vinis 333 7443498

Bagni Vittorio Emanuele 335 46 52 68

Salinas Beach House 338 60 020 99