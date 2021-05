Vino e acqua(relli): degustazione e mostra d'arte

Sabato 5 e domenica 6 giugno Fattoria San Vito di Calci organizza una degustazione particolare tra arte e vino.



Dalle ore 11.00 alle ore 19 sarà possibile degustare i vini naturali della Fattoria e visitare la mostra di acquarelli dell'artista bielorussa Alena Savastyuk Cei.

La mostra è ad ingresso libero, durante la visita per chi vuole, sarà possibile degustare i vini della Fattoria (3€ al bicchiere o 10€ per 4 degustazioni).



SABATO 5 giugno

ore 11-19 mostra - ingresso libero

degustazione vini facoltativa

ore 17.00 presentazione della mostra con la presenza dell'artista.



DOMENICA 6 giugno

ore 11-19 mostra - ingresso libero

degustazione vini facoltativa



Durante la mostra sarà possibile partecipare ad alcuni laboratori di acquarello in vigna.

Per informazioni e iscrizioni si prega di scrivere a info@fattoriasanvito.it o al 3470674838 wapp



In caso di pioggia l'evento sarà rimandato.

