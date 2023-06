Torna a Pisa per la sua 4ª Edizione il Vintage Kilo Sale Italy, il 9, 10 e 11 giugno, alle Officine Garibaldi di Pisa. Tantissimi articoli vintage in vendita al kilo per tutti e in tutte le taglie. Shorts, bermuda e costumi vintage, jeans Levis vintage anche in cotone leggero, jeans vita alta, T-Shirts, giubbotti, vestiti, camicie in jeans, fantasy e hawaian, gonne in jeans e molto altro. Per rinnovare il guardaroba vintage primavera/estate senza spendere tanto: etico, ecologico, economico. Possibile prenotare l'accesso riservato gratuito selezionando la data.

Orari

Venerdì 9 dalle ore 15 alle ore 20

Sabato 10 dalle ore 10 alle ore 20

Domenica 11 dalle ore 10 alle ore 19