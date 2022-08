Si scaldano i fornelli per 'Vip Preparo Io Donna' l'appassionante sfida ai fornelli al femminile che decreterà la nuova Masterchef del Litorale Pisano. Appuntamento giovedì 1 settembre alle 20 al Tirrenia Doc Caffè di Tirrenia, in viale del Tirreno 169, per la nuova edizione della competizione gastronomica goliardica e all'insegna della solidarietà organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa che vede sfidarsi tre donne d'eccellenza del panorama imprenditoriale, culturale e politico pisano.

L'edizione 2022 di 'Vip Preparo Io Donna' vedrà sfidarsi Lucia Caroti Ghelli, imprenditrice e contitolare dell'omonima farmacia di Tirrenia, la dottoressa Sandra Mechelli, medico specializzato in ematologia e infettivologia dell'Ospedale di Pisa, e Veronica Poli, assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa.

A decidere le sorti della speciale competizione in rosa, la giuria composta da Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, presidente e direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio, l'assessore al Commercio di Pisa Paolo Pesciatini, il presidente del Pisa Beach Soccer Alessandro Donati, lo chef Bruno Benvenuti, i consiglieri comunali Brunella Barbuti, Gino Mannocci, Giovanni Pasqualino e Matteo Trapani, il medico odontoiatra Giovanni Russo, l'avvocato Alberto Giovannelli, il collaboratore Paim Pino Cecchi, l'ex consigliere comunale Pietro Maffi, la responsabile territoriale Confcommercio Pisa Donatella Fontanelli, la giornalista del quotidiano Il Tirreno Roberta Galli e un giornalista del quotidiano La Nazione.

Ogni concorrente avrà a disposizione tre pacchi spesa con diversi ingredienti e dovrà cimentarsi nella preparazione di un antipasto e di un primo o un secondo piatto. I voti della giuria decreteranno la vincitrice di “Vip Preparo Io Donna”. Nel corso della serata evento sarà possibile donare un contributo che sarà devoluto in beneficenza alla Scuola di Musica Litoralepisano.

E' possibile prenotare il posto per assistere all'iniziativa chiamando al numero 347/9685828.