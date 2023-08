Orario non disponibile

Si scaldano i fornelli per 'Vip Preparo Io Donna' l'appassionante sfida al femminile che decreterà la nuova Masterchef del Litorale Pisano. Appuntamento mercoledì 30 agosto alle 20 al Tirrenia Doc Caffè di Tirrenia, in viale del Tirreno 169, per la nuova edizione della competizione gastronomica goliardica e all'insegna della solidarietà organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa che vede sfidarsi tre donne d'eccellenza del panorama imprenditoriale, culturale e politico pisano.

L'edizione 2023 di 'Vip Preparo Io Donna' vedrà protagoniste Veronica Poli, consigliera comunale ed assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa nella precedente giunta Conti, campionessa in carica che difenderà il titolo conquistato nell'edizione 2022. A contenderle il titolo l'avvocato Francesca Muratorio e il giudice del Tribunale di Pisa Elsa Iadaresta.

A decidere le sorti della speciale competizione in rosa, la giuria composta dall'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, dal direttore del Pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitatria Pisana, dottor Massimo Santini, da Marco Biondi, Riccardo Buscemi, Rachele Compare, Matteo Trapani e Lorenzo Vouk, consiglieri del Comune di Pisa, da Ilaria Boggi, consigliera del Comune di San Giuliano Terme, dall'ex consigliere comunale di Pisa Antonio Maffi, dall'imprenditore Maurizio Bani Micheletti, da Francesco Paletti, giornalista del quotidiano Il Tirreno, e da Mattia Del Punta, giornalista del quotidiano La Nazione.

Ogni concorrente avrà a disposizione tre pacchi spesa con diversi ingredienti e dovrà cimentarsi nella preparazione di un antipasto e di un primo o un secondo piatto. I voti della giuria decreteranno la vincitrice di 'Vip Preparo Io Donna'.