Virgilio Sieni in 'Solo Goldberg Variations' al festival Art View di Cascina

Giovedì 16 maggio alle ore 20.30, in occasione del Festival Art View 2024, alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena 'Solo Goldberg Variations', il manifesto dell'arte coreografica di Virgilio Sieni.

Spettacolo emblema delle sue ricerche sul corpo e sui linguaggi della danza e dell'arte, oltrepassa approdi formali e codificazioni, giocando su variazioni e citazioni che vanno dalle tecniche della danza al cinema, dalla storia dell’arte alla cultura popolare.

Sul palco, il danzatore e coreografo Sieni sarà accompagnato dal pianista Andrea Rebaudengo.

Al termine dello spettacolo si terrà un incontro con la compagnia.



Le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach definiscono una metrica e un'architettura immateriale in cui la danza si iscrive in un continuo ripensamento del corpo, un corpo che si articola a partire da un percorso di figure tratte dalla storia dell’arte italiana comprese nel periodo tra il '300 e il '600. Un viaggio gestuale che trasmigra da una figura all’altra, negli intrecci e nei chiasmi, attraverso risonanze e svelamenti. Il corpo assimila le immagini del passato e diviene la soglia attraverso la quale riflettere sul futuro.





sala Franca Rame e Dario Fo

Giovedì 16 maggio ore 20.30

Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni presenta

'Solo Goldberg Variations'

coreografia, spazio e luci Virgilio Sieni

con Virgilio Sieni (danza)

e Andrea Rebaudengo (pianoforte)

musiche J.S. Bach, Variazioni Goldberg

in collaborazione con Fondazione Teatro A. Ponchielli Cremona, Festival Oriente Occidente

con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento dello Spettacolo, Regione Toscana, Comune di Firenze - Assessorato alla Cultura, Comune di Siena - Assessorato alla Cultura

durata 70'

Biglietto posto numerato 10€ (carnet 6 spettacoli 30€)

Prevendita in teatro e on line su Ticketone

info 050744400 prenotazioni@lacittadelteatro.it

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)



Art View Festival 2024 Le donne nell'Arte: sabato 11 a domenica 19 maggio alla Città del Teatro di Cascina (PI) si terranno incontri, mostre, spettacoli e concerti con artisti, critici, esperti e scrittori internazionali.