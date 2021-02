Visita a Palazzo Reale

Costruito per volontà del Granduca Francesco I de' Medici, il Palazzo Reale di Pisa è oggi un affascinante museo di corte che conserva gli arredi delle grandi dinastie che vi hanno dimorato (Medici, Asburgo-Lorena, Savoia). Le sontuose sale ospitano dipinti raffiguranti i regnanti, realizzati da illustri ritrattisti come il Bronzino, due rari arazzi di produzione fiorentina e fiamminga, oltre ad un Rosso Fiorentino e una tavola di un giovanissimo Raffaello. Gianmarco Cinini, guida turistica di Pisa, vi illustrerà il raffinato ambiente. Il costo del biglietto di ingresso è 5 euro intero, 2 euro tra 18-25 anni, gratis sotto 18 anni. Il costo del servizio di guida è 10 euro, gratuito per i bambini di età inferiore a 11 anni. Si richiede obbligatoriamente la prenotazione. Per informazioni, orari del tour, prenotazioni contattate Gianmarco 3468452439

Gallery