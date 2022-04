Visita a palazzo, walking tour da Piazza Duomo

13 euro adulti, gratuito per bambini fino a 5 anni, ridotto per bambini dai 6 ai 15 anni

Iniziamo il nostro tour da Piazza Duomo, con la spiegazione delle architetture degli splendidi monumenti. Proseguiremo poi per via Santa Maria verso il centro storico, soffermandoci in tutti i luoghi di maggior interesse storico artistico della città. Raggiunti i Lungarni, visiteremo il palazzo del Casino dei Nobili che,

grazie al proprietario Dott. Federico D'Annunzio, è adesso aperto ai visitatori. Gli interni sono stati recentemente restaurati e si può anche godere di una splendida vista panoramica sulla città.



QUANDO domenica 1 maggio h12.00

PUNTO D'INCONTRO piazza Duomo, ufficio informazioni turistiche

DURATA DELLA VISITA h 1.30

PREZZO 13 euro adulti, gratuito per bambini fino a 5 anni, ridotto per bambini fino a 15 anni.

PRENOTAZIONI pisa.guidestoriche@gmail.com



N. B. L'accesso al palazzo purtroppo al momento non è fruibile da persone con problemi motori né con passeggini.