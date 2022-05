Visita a Ripafratta: 'La rocca e la torre'

Una mattinata immersi tra storia e natura, tra personaggi leggendari e un paesaggio suggestivo. Da Ripafratta, faremo tappa alla Rocca di San Paolino e alla torre Centìno per poi tornare in paese e pranzare.



Consigliamo l’uso di abbigliamento adeguato e scarpe da trekking. Non adatto a chi ha difficoltà motorie.



Durata del percorso: circa 3h30.



Il costo dell’iniziativa:

Adulti –> 15€

Under-16 –> 8€

Under-10 —> gratis. (Età minima per partecipare 6 anni).

Il pagamento avverrà direttamente alla partenza. Nel costo è compreso il PRANZO, che sarà condiviso con tutta la comunità di Ripafratta nell’iniziativa “Ripafratta… a tavola!“, nel giardino di Villa Danielli Stefanini. Il pranzo è composto da un cestino con i prodotti della Bottega di Ripafratta, gestita dalla nostra Cooperativa di comunità:

– zuppa

– tagliere con affettati, formaggi, olive e focaccia (variazione vegetariana disponibile)

– un frutto, acqua 1/2 lt



Il ritrovo è alle ore 9 a Ripafratta, presso 'La Bottega di Ripafratta', in via Statale Abetone n. 340 (parcheggio consigliato presso la vicina stazione Fs). Rientro a Ripafratta previsto per le 12:30 circa, e pranzo a seguire.



I POSTI SONO LIMITATI!

>> PER ISCRIVERVI compilate il modulo che trovate qui:

https://forms.gle/Eb1qwWKz2kwERX6w6



Per altre info:



telefono e whatsapp: +39 339 8358584, lun-sab dalle 8.30 alle 12.30.