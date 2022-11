Visita alla grotta del Monticello - Agnano

Un’occasione unica per esplorare il cuore sotterraneo del Monte Pisano

La grotta del Monticello può essere considerata la più bella grotta del Monte Pisano.



La grotta, seppur di dimensioni modeste, ha al suo interno una grande varietà di concrezioni calcaree: stalattiti, stalagmiti, grandi e piccole, colonne e ventagli, pareti ricoperte di colate e canne d’organo.



Non è necessario avere esperienze pregresse specifiche per scendere nella grotta: la visita si svolge accompagnati da guida esperta e autorizzata ed è organizzata per dare la possibilità a chiunque di scoprire questo affascinante mondo sotterraneo. L’età minima per l’accesso alla grotta è di 10 anni compiuti, per motivi assicurativi sarà impossibile derogare a questo limite.