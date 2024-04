Visita alla Rocca e al borgo di Ripafratta

Un piccolo borgo sospeso tra Pisa e Lucca, un castello medievale immerso nel bosco, leggende, storie e personaggi che non vi aspettate: Ripafratta nasconde ben più di quello che potreste immaginare.

Con questa visita i partecipanti si aggireranno tra le vie e gli edifici storici del borgo e ne ascolteranno le storie dalla voce dei volontari della Pro Loco, quindi saliranno alla celebre Rocca medievale per scoprire la sua storia e la sua architettura.



Incontreranno personaggi che hanno lasciato un segno su questo territorio, da Uguccione della Faggiola alla famiglia dei Da Ripafratta, da Sant’Agostino a Goldoni, a Mary Shelley. E poi, cavalieri, eremiti, architetti e (forse) templari.



Il programma della giornata prevede:



- Ritrovo alle ore 10:00 di domenica 21 aprile davanti alla chiesa di Ripafratta (parcheggio consigliato presso stazione FS o via G. Rodari).

- La prima parte della visita termina intorno alle ore 12.30: a quel punto sarà possibile pranzare presso il giardino della nostra sede, Villa Danielli Stefanini, o dove i partecipanti vorranno: potranno portare il pranzo da casa o prenotare il tagliere dalla Bottega gestita dalla cooperativa di comunità (13€, inclusa acqua).

- Dopo pranzo ripartenza, per concludere intorno alle 16 la seconda parte della visita e quindi la giornata.



La visita è a offerta libera: le donazioni raccolte saranno usate per sostenere le attività della Pro Loco in favore del territorio. L'iniziativa è aperta a grandi e piccoli (età minima per partecipare 6 anni).



Il sentiero per la Rocca che dovremo imboccare a un certo punto è di facile percorrenza e il dislivello da coprire si aggira sui 50 metri: è tuttavia necessaria presentarsi con scarpe adeguate al sentiero e questa parte della visita non è adatta a chi ha difficoltà motorie.



I posti sono limitati. Per iscrivervi compilate il modulo che trovate su ripafratta.it/segreti2024



Per informazioni: info@ripafratta.it oppure whatsapp al 3398358584.