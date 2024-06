Visita alla basilica di San Piero a Grado

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Domenica 9 giugno alle ore 17.30 partirà il tour 'La Basilica di San Piero a Grado'.

Punto d'incontro: davanti alla Basilica di San Piero a Grado.

Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

Grazie alla visita guidata alla Basilica di San Piero a Grado, avrete l’occasione di conoscere una delle chiese romaniche più antiche e più belle che abbiamo nel nostro territorio.

La guida vi condurrà ad una vera e propria lettura di questa magnifica struttura importante per le ricche decorazioni pittoriche (ancora ad oggi ben conservate) gli scavi archeologici all’interno e gli arredi interni ed esterni.



Attraverso il ciclo di affreschi di Deodato Orlandi lungo la parte alta delle pareti interne della Chiesa si ripercorrerà la vita di San Pietro dal suo incontro con il Cristo fino al sogno di Costantino e alla fondazione di San Pietro a Roma. L’analisi degli scavi archeologici ci permetterà di ricostruire la storia e la vicissitudini della basilica attraverso i secoli.