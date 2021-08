Il Camposanto tra arte e spiritualità: visita guidata

10 euro compreso il costo delle radioline. Gratis per minori 10 anni.

Prezzo 10 euro compreso il costo delle radioline. Gratis per minori 10 anni.

'La cappella Sistina dei pisani': così Antonio Paolucci, già Ministro per i Beni Culturali, definì il più giovane monumento di Piazza del Duomo. Luogo di pace ed arte, passeggiando attraverso i suoi corridoi si potranno osservare i principali affreschi che ne ricoprono le pareti, raccontando le varie curiosità racchiuse tra sarcofagi, tombe e cappelle.

Dettagli della visita: prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili. Ritrovo alle ore 10:20 davanti all’entrata del Camposanto

Prezzo della visita: 10 euro compreso il costo delle radioline. Gratis per minori 10 anni. Occorre presentarsi già muniti di biglietto d'ingresso (separato dal prezzo della visita, costo 7 euro e permette anche l'ingresso in Duomo) acquistabile presso il Museo delle Sinopie oppure tramite il sito www.opapisa.it



Email: discoverpisalucca@gmail.com; Cellulare 3477600782

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...